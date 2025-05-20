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لبنان

في اليرزة.. السفير السعودي يزور وزير الدفاع ويبحثان في التنسيق العسكري المشترك

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:46
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زار سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، اليوم، وزير الدفاع ميشال منسى في مكتبه في اليرزة.
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وجرى خلال اللقاء التباحث في المستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.
 
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