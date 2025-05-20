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لبنان
في اليرزة.. السفير السعودي يزور وزير الدفاع ويبحثان في التنسيق العسكري المشترك
Lebanon 24
20-05-2025
|
03:46
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زار سفير
المملكة العربية السعودية
وليد بخاري
، اليوم،
وزير الدفاع
ميشال منسى
في مكتبه في اليرزة.
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وجرى خلال اللقاء التباحث في المستجدات الراهنة على الساحتين
اللبنانية
والإقليمية، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.
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