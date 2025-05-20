في اليرزة.. السفير السعودي يزور وزير الدفاع ويبحثان في التنسيق العسكري المشترك

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زار سفير ، اليوم، في مكتبه في اليرزة.وجرى خلال اللقاء التباحث في المستجدات الراهنة على الساحتين والإقليمية، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.