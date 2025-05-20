بالصورة... حريق داخل شقة وإصابة طفل

اندلع حريق داخل شقة سكنية في شارع الكندور في .

Advertisement

وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف طفل أصيب في الحريق، بينما لا تزال فرق الدفاع المدني تبذل جهوداً لإخماد النيران.