Advertisement

لبنان

بالصورة... حريق داخل شقة وإصابة طفل

Lebanon 24
20-05-2025 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1363205-638833404275406884.jpg
Doc-P-1363205-638833404275406884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق داخل شقة سكنية في شارع الكندور في طرابلس.
Advertisement
 
 
وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف طفل أصيب في الحريق، بينما لا تزال فرق الدفاع المدني تبذل جهوداً لإخماد النيران.
 
مواضيع ذات صلة
حريق كبير داخل شقة سكنية.. ماذا عن عدد الاصابات؟
lebanon 24
20/05/2025 20:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق يلتهم شقة سكنية في طرابلس
lebanon 24
20/05/2025 20:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حريق بمنشأة صناعية في أوزبكستان
lebanon 24
20/05/2025 20:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. استهداف شقة في بعلبك
lebanon 24
20/05/2025 20:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:15 | 2025-05-20
13:15 | 2025-05-20
13:13 | 2025-05-20
13:09 | 2025-05-20
13:00 | 2025-05-20
12:58 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24