رئيس بلدية شتورا الجديد: لا أنتمي لأي جهة سياسية وسأتفرغ كلياً للعمل البلدي

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أصدر رئيس بلدية شتورا المنتخب، العقيد ، بياناً شكر فيه جميع الناخبين على ثقتهم، مشدداً على أنه لا ينتمي إلى أي جهة سياسية، وأن ولاءه الأول والأخير هو لمدينة شتورا وأهلها.وأكد مطران أنه يضع خبراته وعلاقاته في خدمة أبناء المدينة كافة، متعهداً بالتفرغ الكامل للعمل البلدي والإنمائي، تماماً كما التزم خلال حملته في الأشهر الماضية. وفي هذا الإطار، أعلن توقفه عن أي نشاط عام أو خاص، مكرّساً جهوده بالكامل لإنماء شتورا وخدمة أهلها.