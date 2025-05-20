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لبنان

بعد استهداف محيط مدرسة في الجنوب.. وزيرة التربية: لتدخل دولي يحمي المؤسسات التعليمية

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:07
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استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دراجة نارية قرب مدرسة المنصوري الرسمية في قضاء صورمحافظة الجنوب، ما أدى إلى تسجيل إصابات في المنطقة.
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وفي أعقاب الحادث، تابعت مديرية التعليم الأساسي في الوزارة الوضع ميدانياً، وتواصلت مع المنطقة التربوية لإغلاق المدرسة، كما واكبت عملية تسلّم الأهالي لأبنائهم، حفاظاً على سلامتهم.

وأجرت الوزيرة كرامي اتصالاً بمدير المدرسة محمد شويخ للاطمئنان إلى سلامة التلامذة والهيئتين التعليمية والإدارية، مؤكدة أن "هذا الاعتداء الغاشم يمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة المؤسسات التعليمية".

ودعت كرامي الأمم المتحدة والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها الوحشية على المدنيين الأبرياء، مشددة على ضرورة "تحييد المدارس والمؤسسات التربوية عن الاستهدافات المتكررة، التي لم تعد تميّز بين مدرسة وشارع ومنزل".
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