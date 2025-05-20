بعد استهداف محيط مدرسة في الجنوب.. وزيرة التربية: لتدخل دولي يحمي المؤسسات التعليمية

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استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الاعتداء الذي استهدف دراجة نارية قرب مدرسة الرسمية في – ، ما أدى إلى تسجيل إصابات في المنطقة.وفي أعقاب الحادث، تابعت في الوزارة الوضع ميدانياً، وتواصلت مع المنطقة التربوية لإغلاق المدرسة، كما واكبت عملية تسلّم الأهالي لأبنائهم، حفاظاً على سلامتهم.وأجرت كرامي اتصالاً بمدير المدرسة للاطمئنان إلى سلامة التلامذة والهيئتين التعليمية والإدارية، مؤكدة أن "هذا الاعتداء الغاشم يمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة ".ودعت كرامي والدول المؤثرة إلى الضغط على لوقف اعتداءاتها الوحشية على المدنيين الأبرياء، مشددة على ضرورة "تحييد المدارس والمؤسسات التربوية عن الاستهدافات المتكررة، التي لم تعد تميّز بين مدرسة وشارع ومنزل".