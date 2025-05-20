المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص

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قرر بالاجماع، قبول المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية ، وموضوعها القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/ 2025( يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية) المنشور في العدد 14 من تاريخ 3/4/2025، شكلا، كما وقبول المرجعة أساسا، واعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكما.وكان المجلس الدستوري إلتأم في مقره اليوم في ، برئاسة رئيسه القاضي وحضور الأعضاء القضاة: عون ، أكرم ، ، ، فوزات ، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وغاب عن الاجتماع المجلس القاضي عمر حمزة لأسباب صحية.