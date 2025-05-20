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لبنان

مشروع قانون لإعفاء متضرري الحرب من الضرائب

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:40
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 رفع وزير المالية ياسين جابر الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجل الرامي الى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم المستند الى قراري مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 والقرار رقم 3 تاريخ 2/5/2025.
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وجاء في الكتاب: "أعيد إليكم مشروع القانون المعجل الرامي الى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 ولقراره رقم 3 تاريخ 2/5/2025

كما أرفع إليكم مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المعجل الى مجلس النواب".
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