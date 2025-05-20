مشروع قانون لإعفاء متضرري الحرب من الضرائب

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رفع الى رئاسة مشروع القانون المعجل الى منح المتضررين من الحرب على بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم المستند الى قراري مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 والقرار رقم 3 تاريخ 2/5/2025.وجاء في الكتاب: "أعيد إليكم مشروع القانون المعجل الرامي الى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 ولقراره رقم 3 تاريخ 2/5/2025كما أرفع إليكم مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المعجل الى مجلس النواب".