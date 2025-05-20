الحاج بحث ووزير الطاقة في أزمتي المياه والصرف الصحي في المتن

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التقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ، والمياه الدكتور ، حيث تم البحث في مشاريع تهدف إلى معالجة أزمة انقطاع مياه الشفة، واستكمال شبكات ومحطات تكرير الصرف الصحي في .وأوضح النائب الحاج في بيان، أن اللقاء خلُص إلى وضع تصور متكامل لمجموعة مشاريع من شأنها تحسين واقع المياه في المنطقة، وإعادة تفعيل مشاريع الصرف الصحي المتوقفة. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال التنفيذية خلال العام الجاري.