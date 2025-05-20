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لبنان

الحاج بحث ووزير الطاقة في أزمتي المياه والصرف الصحي في المتن

Lebanon 24
20-05-2025 | 08:36
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التقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، وزير الطاقة والمياه الدكتور جو صدي، حيث تم البحث في مشاريع تهدف إلى معالجة أزمة انقطاع مياه الشفة، واستكمال شبكات ومحطات تكرير الصرف الصحي في قضاء المتن.
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وأوضح النائب الحاج في بيان، أن اللقاء خلُص إلى وضع تصور متكامل لمجموعة مشاريع من شأنها تحسين واقع المياه في المنطقة، وإعادة تفعيل مشاريع الصرف الصحي المتوقفة. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال التنفيذية خلال العام الجاري.
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