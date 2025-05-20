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لبنان

مصلحة الليطاني: "الداخلية" أصدرت كتاباً يُؤكّد حماية الاملاك النهرية العائدة لنا

Lebanon 24
20-05-2025 | 08:45
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تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن وزارة الداخلية والبلديات أصدرت كتاباً موجّهاً إلى محافظتي الجنوب والنبطية، تؤكد فيه وجوب التقيّد التام بحماية الأملاك النهرية والاستملاكات العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وعدم السماح بإقامة أي عبارات أو ممرات أو جسور أو أبنية تمرّ فوق مجرى نهر الليطاني أو روافده، إلا بعد الاستحصال المسبق على موافقة خطية من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والوزارات المختصة.
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ويأتي هذا الإجراء في سياق الحفاظ على الموارد المائية، وضمان سلامة المنشآت العامة، ومنع التعديات التي تهدد استدامة منشآت الري، والاملاك النهرية.

وتدعو المصلحة كافة البلديات والجهات الرسمية والخاصة المعنية إلى الالتزام الصارم بمضمون هذا التوجيه، والتنسيق المسبق مع المصلحة قبل أي عمل أو إنشاء في نطاق مجرى النهر أو أملاكه.
 
 
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