مصلحة الليطاني: "الداخلية" أصدرت كتاباً يُؤكّد حماية الاملاك النهرية العائدة لنا

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تعلن أن والبلديات أصدرت كتاباً موجّهاً إلى محافظتي الجنوب والنبطية، تؤكد فيه وجوب التقيّد التام بحماية الأملاك النهرية والاستملاكات العائدة للمصلحة الوطنية لنهر ، وعدم السماح بإقامة أي عبارات أو ممرات أو جسور أو أبنية تمرّ فوق مجرى أو روافده، إلا بعد الاستحصال المسبق على موافقة خطية من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والوزارات المختصة.ويأتي هذا الإجراء في سياق الحفاظ على الموارد المائية، وضمان سلامة المنشآت العامة، ومنع التعديات التي تهدد استدامة منشآت ، والاملاك النهرية.وتدعو المصلحة كافة البلديات والجهات الرسمية والخاصة المعنية إلى الالتزام الصارم بمضمون هذا التوجيه، والتنسيق المسبق مع المصلحة قبل أي عمل أو إنشاء في نطاق مجرى النهر أو أملاكه.