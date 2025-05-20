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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفيرة اليونانية والنائب الصايغ

Lebanon 24
20-05-2025 | 08:54
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفيرة اليونانية في لبنان Despina A. Koukoulopoulou، يرافقها الملحق العسكري العقيد nikolaos salpingidis، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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كما استقبل النائب فيصل الصايغ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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