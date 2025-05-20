قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفيرة اليونانية والنائب الصايغ

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استقبل العماد في مكتبه في اليرزة السفيرة في Despina A. Koukoulopoulou، يرافقها العقيد ، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما استقبل النائب ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.