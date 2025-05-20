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لبنان

المستشار الثقافي الايراني عزى بسميرة عاصي: رمز من رموز نشر الكتاب

Lebanon 24
20-05-2025 | 09:09
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 توجه المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية كميل باقر، الى نقابة الناشرين في لبنان، بـ"أحر التعازي بوفاة المرحومة سميرة حسين عاصي".
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وقال في بيان :" بوفاتها يخسر لبنان شخصية بارزة  كان لها الدور الريادي في سبيل نهضة الكتاب ونشره على مستوى لبنان والعالم العربي".

كما تقدم من ذوي الفقيدة "بخالص المواساة، راجين من المولى العزيز أن يتغمدها بواسع رحمته".
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