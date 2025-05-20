المستشار الثقافي الايراني عزى بسميرة عاصي: رمز من رموز نشر الكتاب

توجه المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية ، الى نقابة الناشرين في ، بـ"أحر التعازي بوفاة المرحومة سميرة ".

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وقال في بيان :" بوفاتها يخسر لبنان شخصية بارزة كان لها الدور الريادي في سبيل نهضة الكتاب ونشره على مستوى لبنان والعالم العربي".



كما تقدم من ذوي الفقيدة "بخالص المواساة، راجين من أن يتغمدها بواسع رحمته".