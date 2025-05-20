Advertisement

لبنان

رخص السلاح... هل انتهى زمن العشوائية؟

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
20-05-2025 | 09:47
A-
A+
Doc-P-1363293-638833567555609092.jpeg
Doc-P-1363293-638833567555609092.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تفشّي ظاهرة السلاح المتفلت في أيدي المدنيين آفة يعاني منها لبنان منذ عقود، تُفاقمها عملية منح تراخيص السلاح العشوائية وغير المنظمة. ففي بلدٍ يئن تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متلاحقة، يُصبح انتشار السلاح بهذه الطريقة قنبلة موقوتة تُهدد الأمن والسلم الأهليين، وتُعيق أي مسعى نحو التعافي والاستقرار.
Advertisement

وفي محاولة للتخفيف من وطأة هذه الظاهرة السلبية، اتّخذ وزير الدفاع ميشال منسى قراراً بفرض شرطٍ أساسيّ على كلّ من يطلب رخصة لحمل السلاح، وهو تحديد رقم السلاح ونوعه بدقّة، بغضّ النظر عن هويّة طالب الرخصة أو مكانته.

هذا القرار، تكمن أهميته في خلق رادعٍ أمام عشوائية حمل السلاح، فضلاً عن المسؤولية التي ستفرض على كل من يمتلك سلاحاً خاصاُ لجهة توثيق كل المعلومات عنه أمام القوى الأمنية.
ليست عملية إصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة في لبنان وليدة اليوم، فمنذ نهاية الحرب الأهلية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لجمع السلاح، إلا أن الثقافة المسلحة بقيت راسخة في أذهان الكثيرين، ونمت على حساب  غياب الدولة عن بسط سيطرتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، ووجود جماعات مسلحة خارج إطار الشرعية.

من هنا، تعدّ آفة الفساد والمحسوبية من أبرز العوامل التي تُساهم في تفاقم مشكلة تراخيص السلاح العشوائية. فغالباً ما تُمنح التراخيص لأفراد لا يستوفون الشروط القانونية، أو لأغراض غير مشروعة، وذلك بفعل تدخلات سياسية أو شخصية، أو مقابل رشاوى.

فإعادة الأمن والأمان إلى لبنان، وفق مصادر مطلعة، تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وعزيمة لا تلين على مواجهة هذه المشكلة المزمنة. فالسلاح المتفلت هو عدو التنمية والازدهار، ولا يُمكن بناء مستقبل أفضل للأجيال الطالعة في ظل فوضى تُهدد وجود الدولة ذاتها. 

وختمت هذه المصادر: لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الفوضى، واستعادة لبنان لدوره كواحة للأمن والاستقرار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل انتهى زمن المُقاطعة في لبنان؟
lebanon 24
20/05/2025 20:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: زمن الاحتكار الزعماتي والحزبي للبلدات انتهى
lebanon 24
20/05/2025 20:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: زمن الاستقواء انتهى!
lebanon 24
20/05/2025 20:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: زمن التعاون الوثيق مع واشنطن انتهى
lebanon 24
20/05/2025 20:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:15 | 2025-05-20
13:15 | 2025-05-20
13:13 | 2025-05-20
13:09 | 2025-05-20
13:00 | 2025-05-20
12:58 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24