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لبنان

قُتِلَ بسبب إشكال يتعلّق بالإنتخابات!

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين أفراد من عائلة ال قصاص، تطوّر إلى إطلاق نار في بلدة يونين في البقاع الشمالي، على خلفية الانتخابات البلدية.
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وبحسب المعلومات، قُتِلَ شخص عن طريق الخطأ بعد إصابته بطلقٍ ناريّ.
 
 
إلى ذلك، داهمت قوة كبيرة من الجيش منازل مطلقي النار.
 
 
 
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