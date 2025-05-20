قُتِلَ بسبب إشكال يتعلّق بالإنتخابات!

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال بين أفراد من عائلة ال قصاص، تطوّر إلى إطلاق نار في بلدة في ، على خلفية .

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وبحسب المعلومات، قُتِلَ شخص عن طريق الخطأ بعد إصابته بطلقٍ ناريّ.

إلى ذلك، داهمت قوة كبيرة من الجيش منازل مطلقي النار.