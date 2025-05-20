شيخ العقل التقى رئيس الأركان

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التقى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور الطائفة - ، اللواء ، وجرى بحث الامنية والعامة في ، بحضور أعضاء من مجلس ادارة المجلس المذهبي.كما استقبل الاعلامي الاستاذ ، لتقديم دعوة له لحضور احتفال تقديم جائزة السيد السنوية.وترأس شيخ العقل اجتماعاً لمجلس ادارة المجلس المذهبي، لمناقشة قضايا تهم المجلس.وكان شيخ العقل قد استقبل في دارته في وفداً من آل من والمحاميين د. ود. سلمان من ابو ظبي، يرافقهما المحامي د. والاستاذ شيا.