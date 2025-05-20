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لبنان

شيخ العقل التقى رئيس الأركان

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:57
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 التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - فردان، رئيس الأركان اللواء حسان عودة، وجرى بحث القضايا الامنية والعامة في لبنان، بحضور أعضاء من مجلس ادارة المجلس المذهبي. 
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 كما استقبل الاعلامي الاستاذ مصطفى فحص، لتقديم دعوة له لحضور احتفال تقديم جائزة السيد هاني فحص السنوية.

 وترأس شيخ العقل اجتماعاً لمجلس ادارة المجلس المذهبي، لمناقشة قضايا تهم المجلس.

وكان شيخ العقل قد استقبل في دارته في شانيه وفداً من آل الصايغ من شارون والمحاميين د. محمود حسين ود. سلمان الطويل من ابو ظبي، يرافقهما المحامي د. طلال جابر والاستاذ فؤاد شيا.
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