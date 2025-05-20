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لبنان

خلف: محاولة لنقل مسؤولية تسديد قرض الطاقة إلى المجلس النيابي

Lebanon 24
20-05-2025 | 12:18
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قال النائب ملحم خلف في تصريح من المجلس النيابي: "ما طرح اليوم حول موضوع الطاقة ان القرض المطروح يجب ان يسدد بخدمات وكيفية اتمامه، ونقول ان واقع الخزينة مرهق واتخذوا قرارا في الحكومة الاولى انه لا يمكن تسديد اي مبلغ من خارج الموازنة كما لا يمكن التسديد من خلال سندات الخزينة، فهم يطلبون وضع الكرة في ملعب المجلس النيابي لتسديد هذا المبلغ، لذلك اين قيمة الاشتراكات التي دفعت، ونحن نسلط الضوء على النهج الذي اتبع كي لا تتكرر مثل هذه الامور".
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