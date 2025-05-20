زيارة عباس إلى لبنان… فهل يُفتح ملف سلاح المخيمات؟

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أعلن ، عضو ، أن الرئيس الفلسطيني سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت غداً الأربعاء موضوع السلاح في المخيمات في .وقال مجدلاني، الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس، لوكالة الأنباء اليوم الثلاثاء: "طبعاً السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من على جدول بين والرئيس اللبناني (جوزيف عون) والحكومة "، في وقت أعلنت نيتها تطبيق التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية.(العربية)