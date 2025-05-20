سفير صربيا التقى عددًا من النواب.. هذا ما تمّ بحثه

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وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وصربيا، لا سيما على الصعيدين البرلماني والاقتصادي.وأكد ، خلال اللقاء، "أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "صربيا تشهد نموا استثماريا ملحوظا، وتحتل موقعا متقدما في اهتمامات العديد من ، مما يستدعي توسيع التبادل التجاري والعمل على إدخال المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الصربية".وشدد على "ضرورة تعزيز أواصر التعاون على المستوى البرلماني".، أكد تروجانوفيتش "عمق العلاقات التي تجمع البلدين"، معلنا "تنظيم الحكومة الصربية معرضا تجاريا واقتصاديا في بلغراد خلال شهر أيار من العام المقبل"، داعيا إلى "مشاركة لبنان في مختلف قطاعاته الاقتصادية والتجارية، في هذا الحدث".