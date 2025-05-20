خبر سار بشأن انتساب مدربي الجامعة اللبنانية إلى تعاونية الموظفين!

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وبحث اللقاء، بحسب بيان، في "ملف انتساب مدربي الجامعة اللبنانية لتعاونية الموظفين، وشرح تفاصيل الملف ومساره الاداري والقانوني، واعدا بمتابعته بالتنسيق مع للوصول الى النتائج المرجوة".وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على "إبقاء التواصل قائما لإقرار ملف الإنتساب في القريب العاجل".