Advertisement

لبنان

خبر سار بشأن انتساب مدربي الجامعة اللبنانية إلى تعاونية الموظفين!

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:27
A-
A+
Doc-P-1363403-638833701932331024.png
Doc-P-1363403-638833701932331024.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وفد من الهيئة التنفيذية "لرابطة العاملين" في الجامعة اللبنانية برئاسة أيمن ماجد وعضوية كل من رئيس "صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية" حسين عواد، طارق بكري وطارق معوض، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور نزيه حمود.
Advertisement

وبحث اللقاء، بحسب بيان،  في "ملف انتساب مدربي الجامعة اللبنانية لتعاونية الموظفين، وشرح حمود تفاصيل الملف ومساره الاداري والقانوني، واعدا بمتابعته بالتنسيق مع رئاسة الجامعة للوصول الى النتائج المرجوة".

وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على "إبقاء التواصل قائما لإقرار ملف الإنتساب في القريب العاجل".
مواضيع ذات صلة
بيضون أعلن من الجامعة اللبنانية تقديم اقتراح قانون للمدربين ومقاربة ملف التفرغ
lebanon 24
21/05/2025 05:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية ووزارة الاقتصاد تبحثان تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية
lebanon 24
21/05/2025 05:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة وتوتر في الجامعة اللبنانية.. لا رواتب كاملة للموظفين والأزمة تتفاقم
lebanon 24
21/05/2025 05:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "تجمع المعلمين" زار فرع تعاونية موظفي الدولة في النبطية
lebanon 24
21/05/2025 05:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2025-05-20
16:32 | 2025-05-20
16:24 | 2025-05-20
16:23 | 2025-05-20
16:14 | 2025-05-20
15:49 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24