وزيرا الداخلية والعدل يتفقدان غدا قاعة المحاكمات في السجن المركزي في رومية

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اعلنت في بيان، ان "وزيري الداخلية والبلديات والعدل سيتفقدان غدا قاعة المحاكمات في السجن المركزي في رومية بمشاركة مدعي عام التمييز ونقيبي المحامين في والشمال والرئيسة الأولى لمحكمة استئناف ومدير عام وقائد الدرك ورؤساء محاكم الجنايات ومدعي عام جبل ، وذلك تمهيداً لمباشرة العمل في هذه القاعة في إطار الجهود المستمرة لضمان العدالة وتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويأتي هذا القرار بعد استكمال التنسيق مع التي أبدت تعاوناً ممتازاً وفعّالاً في تهيئة الظروف اللوجستية والأمنية اللازمة".كما اكدت الوزارة أنها "أخذت بعين الاعتبار المطالب التي تقدّمت بها نقابتا المحامين في بيروت والشمال، وبما فيها عدم خضوع المحامين للتفتيش الجسدي وتأمين وسيلة نقل لهم من حتى القاعة، وتفعيل خط الهاتف الأرضي ووضع كافة التجهيزات اللوجستية في خدمتهم".وشكرت "وزارة الداخلية على هذا التعاون البنّاء وقيامها بكل ما يلزم تردد، كما تشيد بالجهود المبذولة من قبل ونقابتي المحامين"، واكدت التزامها الكامل بضمان حقوق الدفاع وتسريع وتيرة المحاكمات وفقاً لأعلى معايير العدالة". (الوكالة الوطنية)