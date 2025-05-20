Advertisement

مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة الـ "أن بي أن"في فلك الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي يواصل دورانه على أمل بلوغ الخاتمة السعيدة قبل نهاية هذا الاسبوع.فالانتخابات البلدية والاختيارية على موعد مع الجولة الاخيرة السبت المقبل في محافظتي الجنوب والنبطية.وفي هذا الاطار أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التصميم على إجراء الانتخابات مشيرا الى اتصالات مع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بشكل عام ولا سيما خلال العملية الانتخابية.والأمر نفسه توقف عنده عندما قال في تصريحات صحفية إن العين تبقى على خشية ارتكابها حماقة جديدة لكنه أضاف أننا سنذهب الى الانتخابات بالجنوب في كل الاحوال ومهما كلف الامر.وفي ما يتعلق بالجولة الانتخابية الثالثة استمرت القراءات في نتائجها فكان ارتياح وطني لنجاح المناصفة في بفعل رافعة ثنائي التوازن الوطني.هذا النجاح عبر عنه الرئيس بري بالقول إننا أمنا التوازن في العاصمة الى درجة لا يجوز بعدها الاستمرار في توصيفنا كثنائي شيعي بل نحن ثنائي وطني.أما الفوز الكاسح للوائح التنمية والوفاء في محافظة بعلبك – الهرمل فقد حمل رسائل مهمة إلى كل من يعنيه الأمر.وفي هذا الإطار صرح الرئيس بري بأن البقاع بات يتحدث عن نفسه إذ إن كل القرى والبلدات قالت كلمتها لصالح الثنائي الوطني.رئيس المجلس لم يوافق من يعتبر ان الانتخابات البلدية تشكل صورة مستقبلية للانتخابات النيابية المقررة العام المقبل قائلا إن المؤشرات ستختلف.ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن عنوان الانتخابات النيابية حضر اليوم في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان جدول أعمالها يتضمن سبعة اقتراحات قوانين يتعلق بعضها بتعديل قانون الانتخاب لكن هذا الأمر لم يبت فيه نظرا إلى اختلافات في وجهات النظر بين النواب.الرئيس بري دعا إلى جلسة جديدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة لدراسة إقتراحات ست قوانين.أما جدول اليوميات العدوانية الاسرائيلية على لبنان فقد سجل غارة من مسيرة على دراجة نارية على طريق المنصوري – مجدل زون ما ادى الى إصابة تسعة مواطنين بينهم طفلان وخلف حالا من الهلع لدى التلاميذ الذين كانوا في مدرستهم المجاورة.وفي الأراضي يمعن العدو في قتل أبناء قطاع غزة حيث يرتفع عداد الشهداء بين ساعة وأخرى ولم يستطع فتات المساعدات التي سمحت سلطات الاحتلال بإدخالها إلى القطاع أن يغطي هول المجازر التي بلغت درجة لم يعد بعض الدول يقوى على التغاضي عنها فرصدت حالات احتجاج واعتراض دولية وأوروبية.أما التسريبات الإعلامية التي أوحت بأن حذرت إسرائيل بأنها ستتخلى عنها إن لم توقف الحرب فقد دحضتها وسائل إعلام عبرية عندما أكدت ان لم يغيروا موقفهم وأن الرئيس لا يزال يريد خطة للهجرة ويدعم الإسرائيليين في غزة.وفي ظل هذا المشهد نعى الوسيط القطري المفاوضات بشأن غزة قائلا إنها لم تسفر عن أي نتيجة بسبب خلافات جوهرية.مقدمة الـ "أم تي في"الحكومة تستعد للجولة الانتخابية الرابعة والاخيرة في الجنوب. واذا كان تأمين حسن سير الانتخابات الهاجس الأساسي والاوحد في الجولات الثلاث السابقة، فان هاجسين يتحكمان في الجولة الجنوبية المنتظرة: العملية الانتخابية في ذاتها، والخشية من اعتداءات اسرائيلية تعكر هدوء اليوم الانتخابي .وزير الداخلية نفى ان تكون هناك ضمانات، لكنه تمنى ان تثمر الاتصالات الديبلوماسية في تأمين يوم هادىء. توازيا، واصلت اسرائيل استهدافاتها. وآخرها اليوم استهداف في قضاء صور ادى الى سقوط تسعة جرحى، ثلاثة منهم في حال حرجة.حكوميا، من المرجح ترحيل جلسة الحكومة الى الاسبوع المقبل، وذلك بسبب الانشغال بزيارة الرئيس الفسلطيني محمود عباس، كذلك لانضاج بعض التعيينات المرتقبة. وقد علمت ال "أم تي في" ان سلة التشكيلات ستشمل السلك الديبلوماسي وهيئة اوجيرو اضافة الى مجلس الانماء والاعمار.ديبلوماسيا، لبنان ينتظر زيارة نائبة المبعوث الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس.ووفق المعلومات المتداولة فان اورتاغوس تحمل معها رسالة واضحة الى المسؤولين اللبنانيين فحواها: اسرعوا في انجاز ملفين : سلاح ، والاصلاحات الاقتصادية.ووفق اجواء واشنطن فان دوائر القرار الاميركية لا تنظر بايجابية الى تردد السلطات في اتخاذ خطوات سريعة في الملفين، وهي تخشى ان لا يستفيد لبنان من الدينامية الجديدة في المنطقة، فيفوته كالعادة، قطار التغيير.مقدمة "المنار"بعد الدعم اللامحدود لحرب الابادة الصهيونية على في غزة اعلن البريطانيون عن اجراءات لوقف توريد السلاح الى تل ابيب في محاولة منهم لوقف الحرب على القطاع كما يزعمون، فماذا عن العرب الذين اغدقوا على دونالد ترامب آلاف المليارات من الدولارات قبل ايام؟ هل من موقف ضاغط يجبر راعي هذه الحرب – اي الاميركي على فرض وقفها ؟ أم يظن هؤلاء ان ادخال بضع شاحنات من الدقيق انجاز لمساعيهم، او انها قادرة على تغيير واقع الحال الذي يفتك في مجاعة حقيقية بالغزيين؟والمؤسف انه بات تقديم بريطانيا واسبانيا وفرنسا وكندا نماذج لاقناع بعض العرب بخطوات لانقاذ اهلهم بغزة، او الاستشهاد برئيس ما يسمى حزب الديمقراطيين الصهيوني يائير غولان ليشرح للعرب ان حكومة تل ابيب تخوض حربا ضد المدنيين وتقتل رضعا كهواية كما قال، معتبرا ان “اسرائيل” في طريقها لتكون منبوذة كما كان نظام الحكم العنصري في جنوب افريقيا.اما في جنوب غزة كما شمالها فمذبحة صهيونية مستمرة وعداد شهدائها اليومي بالعشرات، واطمئنان صهيوني بأن لا احد من هذا العالم سيفعل اي شيء، الا اليمنيين الذين ادخلوا ميناء حيفا الى دائرة الخطر اليوم، اما الآخرون فعند بيانات الاستنكار.في لبنان حتى بيانات الاستنكار باتت نادرة ضد العدوانية الصهيونية المتمادية، وجديدها استهداف دراجة نارية بغارة من مسيرة قرب مدرسة المنصوري الرسمية.وعلى مقربة من السبت الانتخابي الذي أكد الرئيس انه قائم مهما كلف الامر، زيارة لوزير الداخلية احمد الحجار الى الجنوب للاطلاع على الاجراءات التحضيرية للعملية الانتخابية، معلنا أن الحكومة معنية باعادة اعمار الجنوب حجرا وبشرا.. هو كلام حكيم من وزير مسؤول ، اما اداء حكومته الى الآن فلا يوحي بشيء من هذا حتى الآن.وردا على الاداء الاميركي الوقح في المفاوضات النووية مع وخروجها عن ضوابط التفاوض بضمان حق ايران بالتخصيب السلمي، كان الرد من الامام السيد علي الخامنئي بأن ايران لا تطلب اذنا من احد لممارسة حقها، وانها لا تعول على المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.مقدمة الـ "أو تي في"السبت المقبل، تختتم رباعية الانتخابات البلدية والاختيارية من الجنوب، الذي تتركز الاضواء فيه على معركتين: اولى في صيدا وثانية في جزين.اما بعد انقضاء الذكرى الخامسة والعشرين للمقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من ايار، فيعود اللبنانيون الى الواقع الاليم، بعد شهر تقريبا من المنازلات المحلية التي اختلط فيها حابل العائلية بنابل السياسة، وخرج منها الجميع فائزين.ومدخل الواقع الاليم من الجنوب بالذات، الذي دخلت الازمة الى لبنان من بوابته في الستينات والسبعينات، ومنها تعود اليوم، بفعل الاحتلال المستمر والخروقات المتمادية والتطبيق غير المكتمل للقرارات الدولية. وفي هذا الاطار، اعتبرت نائبة المبعوث الأميركي إلى مورغان أورتاغوس أن لبنان لا يزال أمامه الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله.وشددت من الدوحة على أن الولايات المتحدة دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله، وأن هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل أنحاء البلاد كافة، داعية القيادة اللبنانية إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن، على حد تعبيرها.اما مصير السلاح غير اللبناني، وتحديدا الفلسطيني في المخيمات، فيفترض ان يشكل بندا رئيسيا في المحادثات التي يجريها غدا في بيروت الرئيس الفلسطيني محمود عباس.مقدمة الـ "أل بي سي"نشر نتائج الإنتخابات البلدية في بيروت، يعني ان ما حكي عن تسويات ومخارج للمحافظة على المناصفة، قبل النشر رسميا، قد سقطت، وولد مجلس بلدي من ثلاثة عشر مسلما في مقابل أحد عشر مسيحيا.مع ذلك تبقى النتيجة في بيروت أفضل مما أتت عليه النتيجة في طرابلس حيث جاء أعضاء المجلس البلدي من الطائفة السنية باستثناء عضو علوي واحد ، وغاب المسيحيون عن المجلس البلدي كليا.المناصفة إلا عضو واحد ، من خرقها؟ ومن أمنها؟ الأرقام توضح كل شيء خصوصا لجهة عدد المقترعين من كل طائفة، واين ذهبت اصواتهم؟ وهذه الأرقام ستقرأ في السياسة، وستشكل رسائل سياسية للداخل وللخارج، فهل كان تحقيق المناصفة حرصا للداخل أو استجابة لمطلب خارجي؟ الأيام المقبلة والتعليقات المنتظرة ولاسيما الخارجية منها ، ستقدم الأجوبة المطلوبة.في ملف آخر ، يطرح ملف السلاح الفلسطيني مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للبنان، وتتزامن الزيارة مع إشكالات في المخيمات وآخرها اشتباكات في مخيم شاتيلا.مقدمة "الجديد"نصف عملية انتخابية جنوبا.. والتزكية على الجرار فمسيرات التوافق تحلق استطلاعيا لتأمين اكبر عدد من قرى التزكية وتجنيب الناخبين معركة ينظر اليها الثنائي الشيعي على أنها "مجالس بلدية بالامانات".وحتى اليوم بات اكثر من خمسين بالمئة من قرى جنوب النهر فائزا بموجب الاتفاق على قواعد الاشتباك بين امل وحزب الله وشخصيات يسارية ويستكمل هذا المسار من اليوم حتى نهار السبت موعد فتح صناديق الاقتراع.وحول التخوف من أي اعتداء أسرائيلي أثناء العملية الانتخابية قال وزير الداخلية احمد الحجار خلال جولة في الجنوب، إن الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على ارض الجنوب الطاهر بدءا من القرى الحدودية وصولا إلى نهر الأولي وأمل ان تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوما انتخابيا هادئا السبت المقبل.وقبل فتح الصناديق المحلية يفتح لبنان ملف السلاح الفلسطيني مع الرئيس محمود عباس الذي سيصل الى بيروت غدا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام لكن السلطة الفلسطينية لم تعط ملف السلاح أولوية، ووضعت الزيارة في إطار التهنئة بانتهاء الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة.وتأتي هذه الزيارة على وقع وصول غزة الى الرمق الاخير ما استدعى مواقف وخطوات دولية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي فبريطانيا صانعة اسرائيل وقفت اليوم بصورة حازمة امام جرائم بنيامين نتنياهو فاستدعت السفيرة في لندن وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة.وعلقت مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل شملت العقوبات سبعة أشخاص وكيانات لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، وقالت الحكومة إن العقوبات جاءت بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي.وأشار وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي إلى أنه من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة مع حكومة نتنياهو التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة وقد ردت الخارجية الاسرائيلية على قرارات بريطانيا بالقول إن الانتداب انتهى قبل سبعة وسبعين عاما.وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا قد أعلنوا في بيان مشترك اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وبهذه الخطى السريعة لتطويق نتيناهو تكون بريطانيا وفرنسا وكندا قد استبقت إجراءات اميركية كان قد بدأ يلوح بها الرئيس دونالد ترامب ضد سياسة الحكومة الاسرائيلية.وهذه الاجراءات كشفت عنها صحيفة الواشنطن بوست، إذ قالت إن مساعدي ترامب نقلوا رسالة إلى إسرائيل مفادها: "سنتخلى عنكم إن لم توقفوا الحرب في غزة"، عقب هذه الرسالة ساد توتر مكتب نتنياهو، وما زاد التوتر معلومات صادمة لصحيفة يسرائيل هيوم عن أن البيت الأبيض قد يوجه دعوة لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، في رسالة موجهة الى نتنياهو بأن صبر ترامب بدأ ينفد. (الوكالة الوطنية)