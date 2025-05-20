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لبنان

بالأسماء... "لائحة التنمية والوفاء" تعلن مرشّحيها في بلدة الغازية

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:24
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أعلنت "لائحة التنمية والوفاء"، في بلدة الغازية، مرشحيها وهم: احمد رمزي خليفة، علي محمد توفيق خليفة، سمير فضل حسون، احمد ابراهيم غدار، عيسى مالك جوني، موسى مصطفى عيسى، علي احمد حمدان، احمد قاسم الحاج، حمزة محمد سرعيني، حسن حسين غدار، عباس احمد سرعيني، قاسم عدنان فرحات، حسن علي حجازي، احمد عباس تقي، محمد حسن ليلى، علي احمد جبيلي، محم عادل تقي، يحيى اسعد حجازي.
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يذكر ان عدد اعضاء بلدية الغازية هو 18 عضو وهذة الائحة تحالف "حركة امل" و"حزب الله".
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