بالأسماء... "لائحة التنمية والوفاء" تعلن مرشّحيها في بلدة الغازية

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أعلنت "لائحة التنمية والوفاء"، في بلدة ، مرشحيها وهم: احمد رمزي ، علي خليفة، سمير فضل حسون، غدار، مالك جوني، موسى مصطفى عيسى، علي ، الحاج، حمزة محمد سرعيني، غدار، سرعيني، عدنان ، حسن ، تقي، ليلى، ، محم عادل تقي، يحيى اسعد .يذكر ان عدد اعضاء بلدية الغازية هو 18 عضو وهذة الائحة تحالف "حركة امل" و" ".