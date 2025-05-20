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لبنان

ضغوطات على المرشحين

Lebanon 24
20-05-2025 | 17:28
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مورست بعض الضغوطات المعنوية المشفوعة بوعود لسحب مرشحين في البلدات والقرى التي شهدت قوة اعتداءات وتدمير في مختلف الاقضية الجنوبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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