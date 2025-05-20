ضغوطات على المرشحين

مورست بعض الضغوطات المعنوية المشفوعة بوعود لسحب مرشحين في البلدات والقرى التي شهدت قوة اعتداءات وتدمير في مختلف الاقضية الجنوبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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