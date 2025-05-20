تحضير لجلسة مجلس وزراء لملف التعيينات

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حضرت في الجنوب والتحضيرات الجارية للمرحلة الرابعة والاخيرة في اجتماع الرئيسين جوزف عون ونواف سلام في عصر أمس.وكان سلام زار ، وبحث مع جملة من المواضيع أبرزها: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، واطلعه على نتائج القمة العربية التي حضرها سلام وانعقدت في العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، وعلى أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة.واطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في روما يوم السبت الماضي، وحصيلة زيارته الى الاثنين.ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الاسبوع المقبل، لاستكمال التحضيرات لسلة التشكيلات الدبلوماسية وهيئة «أوجيرو» إضافة إلى مجلس الانماء والاعمار.وتطرَّق البحث إلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اليوم. وما يمكن أن يجري التطرُّق إليه من موضوع جمع السلاح في المخيمات وهو ما أكده عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني.وذكرت" النهار" أن رئيس الحكومة نواف سلام سيلتقي ومعه وزيرا الإعلام والثقافة، السوري أسعد الشيباني في 27 أيار على هامش منتدى الإعلام العربي في ، ويأتي اللقاء بمساعٍ عربية لمناقشة ملفات مشتركة أساسية بعد رفع عن .وذكرت «اللواء»، ان هدف اللقاء الأساسي هو دعوة الشيباني لزيارة لبنان بعد عيد الاضحى المبارك، للبحث التفصيلي في كل الملفات العالقة بين لبنان وسوريا وسبل البدء بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وسيكون اللقاء في مناسبة للتداول في هذه الملفات بصورة عامة.وكتبت" الديار": تتقاطع اوساط وزارية على ان ورشة التعيينات ستستعيد زخمها في غضون الجلسات ، بعدما تم الاتفاق على تمرير التشكيلات الدبلوماسية على مراحل، كذلك الامر حيث ستستكمل تركيبة مجلس الانماء والاعمار، رغم عملية شد الحبال الجارية، اما فيما خص تلفزيون لبنان فقد علم ان لجنة مؤلفة من وزيري الاعلام وشؤون التنمية الادارية وعضوية كل من ماغي فرح وسامي كليب وعباس ضاهر، باشرت درس الملفات ومقابلة المرشحين تمهيدا لرفع النتائج الى .ووسط اللغط الذي اثاره تعيين رئيس مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، طالب عدد من الذين تقدموا لشغل المنصب بضرورة نشر العلامات والتقييم الذي يحوز عليها جميع المتقدمين، بمن فيهم من يتم استبعادهم.