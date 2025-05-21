محمود عباس في بيروت اليوم.. واورتاغوس "لنزع سلاح حزب الله من كل لبنان"

تترقب الساحة الداخلية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم التي تستمر ثلاثة أيام، يلتقي في خلالها رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون
، مجلس النواب نبيه بري
والحكومة نواف سلام.
زيارة عباس هي الأولى للبنان في عهد الرئيس عون
، بعدما زار لبنان
للمرة الأخيرة في العام 2017، وستشهد اجراء محادثات مع الدولة اللبنانية
بشأن السلاح الفسلطيني داخل المخيمات، بعدَ أن أصبحَ هذا الملف ضاغطاً بفعل الحرب الإسرائيلية
الأخيرة على لبنان والمنطقة.
ويمكن القول إن ملف السلاح الفلسطيني يُطرح، للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف
، بشكل جدّي وعاجل على طاولة البحث، وبعدما دفع الضغط الدولي والداخلي المجلس الأعلى للدفاع
لأول مرة، إلى إطلاق بيان "تحذيري" لحركة "حماس
" يمنعها من استخدام الأراضي اللبنانية
لإطلاق الصواريخ باتجاه فلسطين
المحتلة، وهو تحذير نتجت منه اتصالات على أعلى مستوى، خاصة أن التحذير رافقه توتّر غير ظاهر، تلاه حراك لافت لياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني الذي التقى عدداً من السياسيين والأمنيين، لمناقشة الصيغ المقبولة لمعالجة الملف.
وكان الرئيس جوزاف عون عقد والرئيس نواف سلام اجتماعاً أمس، تناول بشكل خاص الانتخابات البلدية
في الجنوب السبت وفعل المستحيل لإنجاح هذا الاستحقاق، مع وجود مخاوف من افتعال إسرائيل
أي عمل عسكري، علما ان بعض المصادر اشار الى "أن الدولة اللبنانية
تبلغت من الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة
الأميركية، بوجود ضمانات لتمرير يوم السبت وإجراء الانتخابات البلدية في الجنوب".
خارجيا، اعادت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس
امس التأكيد "أن لبنان لا يزال أمامه الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله
"، مشيرة ، خلال منتدى قطر الإقتصادي في الدوحة
، إلى "أن المسؤولين في لبنان أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية".
وشددت اورتاغوس، التي ستزور لبنان الاسبوع المقبل، على أن "الولايات المتحدة دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله، هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة"، داعية القيادة اللبنانية إلى "اتخاذ قرار في هذا الشأن".