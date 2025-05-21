محمود عباس في بيروت اليوم.. واورتاغوس "لنزع سلاح حزب الله من كل لبنان"

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تترقب الساحة الداخلية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم التي تستمر ثلاثة أيام، يلتقي في خلالها رؤساء الجمهورية العماد ، مجلس النواب والحكومة نواف سلام.زيارة عباس هي الأولى للبنان في عهد ، بعدما زار للمرة الأخيرة في العام 2017، وستشهد اجراء محادثات مع بشأن السلاح الفسلطيني داخل المخيمات، بعدَ أن أصبحَ هذا الملف ضاغطاً بفعل الحرب الأخيرة على لبنان والمنطقة.ويمكن القول إن ملف السلاح الفلسطيني يُطرح، للمرة الأولى منذ ، بشكل جدّي وعاجل على طاولة البحث، وبعدما دفع الضغط الدولي والداخلي لأول مرة، إلى إطلاق بيان "تحذيري" لحركة " " يمنعها من استخدام الأراضي لإطلاق الصواريخ باتجاه المحتلة، وهو تحذير نتجت منه اتصالات على أعلى مستوى، خاصة أن التحذير رافقه توتّر غير ظاهر، تلاه حراك لافت لياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني الذي التقى عدداً من السياسيين والأمنيين، لمناقشة الصيغ المقبولة لمعالجة الملف.وكان الرئيس جوزاف عون عقد والرئيس نواف سلام اجتماعاً أمس، تناول بشكل خاص في الجنوب السبت وفعل المستحيل لإنجاح هذا الاستحقاق، مع وجود مخاوف من افتعال أي عمل عسكري، علما ان بعض المصادر اشار الى " تبلغت من الدول الفاعلة وعلى رأسها الأميركية، بوجود ضمانات لتمرير يوم السبت وإجراء الانتخابات البلدية في الجنوب".خارجيا، اعادت نائبة المبعوث الأميركي إلى امس التأكيد "أن لبنان لا يزال أمامه الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح "، مشيرة ، خلال منتدى قطر الإقتصادي في ، إلى "أن المسؤولين في لبنان أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية".وشددت اورتاغوس، التي ستزور لبنان الاسبوع المقبل، على أن "الولايات المتحدة دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله، هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة"، داعية القيادة اللبنانية إلى "اتخاذ قرار في هذا الشأن".