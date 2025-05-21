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لبنان

"رقم قياسي" في الجنوب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-05-2025 | 01:30
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يسعى "حزب الله" في المرحلة الحالية إلى تحقيق رقم قياسي في عدد البلديات التي تفوز بالتزكية في الجنوب، في خطوة تهدف إلى إيصال رسالة واضحة بأنّه يُمسك بالمشهد الشعبي في هذه المنطقة بشكل كامل، وأن لا وجود فعلي لأي منافسة تُذكر في هذا الاستحقاق.
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مصادر مطلعة تؤكد أن الحزب يتعامل مع الانتخابات البلدية بوصفها مقياسًا رمزيًا، وأن الفوز بالتزكية لا يُظهر فقط قوته التنظيمية، بل يعكس حجم حضوره الشعبي غير القابل للخرق.
هذا التوجه ليس منفصلًا عن الحسابات المقبلة، خصوصًا أن الحزب يعتبر أن الاستحقاق النيابي المنتظر سيكون أكثر أهمية على الصعيد السياسي، وبالتالي فإن سيطرته فيه ستكون أشدّ وأوضح. فحين تكون البلديات محسومة من دون منافسين، فإن الرسالة التي يريد الحزب إيصالها هي: إذا كان هذا هو الحال في الشأن البلدي، فكيف سيكون في الانتخابات النيابية ذات الطابع السياسي الأوضح؟

المصدر: لبنان 24
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