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لبنان

في يونين.. الجيش يوقف مطلوبين ويصادر أسلحة وذخائر

Lebanon 24
21-05-2025 | 02:17
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أوقف الجيش 3 مطلوبين في يونين في الهرمل على خلفية اطلاق النار امس الثلاثاء وصادر اسلحة فردية وذخائر من منازل مطلوبين ومتهمين باطلاق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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