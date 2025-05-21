طقس ربيعي دافئ وارتفاع بدرجات الحرارة.. هذا ما كشفه الاب خنيصر

أشار تقرير للاب ايلي خنيصر
المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن
الى ان لبنان
يتأثر بطقس ربيعي خلال الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتلامس 28-30 بين الخميس ونهاية الاسبوع، يكون طقس يوم الاربعاء مشمس مع ضباب على الجبال وتميل الاجواء الى البرودة ليلاً بسبب الرياح الشمالية القادمة
من تركيا
،
واعتباراً من يوم الخميس صباحاً تشتد سرعة الرياح لتتراوح بين 40 و 65 كم في الساعة، وتنقلب الى جنوبية شرقية دافئة مصحوبة بغبار بنسبة 65%، بخاصة في الجنوب والبقاع والساحل الوسط في لبنان، ومن المنتظر ان ترتفع درجات الحرارة نحو 34 درجة في البقاع
، ونحو 31 درجة ساحلاً و 26 جبلاً.
وتتحوّل الرياح صباح الجمعة الى شمالية وتنخفض الحرارة بمعدل درجتين،
امّا بالنسبة ليومي الاحد والاثنين فسوف تغطي موجة حارة الحوض الشرقي
للبحر الابيض المتوسط قد ترفع درجات الحرارة جنوبا وبقاعاً وشمالاً لتتراوح بين 35-37 درجة.
الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 27 نهاراً و 19 ليلاً
في البقاع: 30 نهاراً و 19 ليلا
على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 15 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 18 نهاراً و 10 ليلاً
الرياح: شمالية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة
تنشط يوم الخميس لتترواح بين 40 و 65كم في الساعة مع نسبة غبار 65%
الضغط الجوّي: 1012hpa
الرطوبة:75%
حرارة المياه 24 درجة