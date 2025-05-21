Advertisement

لبنان

للناخبين الجنوبيين... إليكم قرار تقسيم مراكز الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1363676-638834218982809724.jpg
Doc-P-1363676-638834218982809724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وزارة الداخلية والبلديات، قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
Advertisement

وتمنت على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجه للتصويت، حرصاً على حسن سير العملية الإنتخابية، للمزيد من التفاصيل إضغط  هنا.
مواضيع ذات صلة
اجتماع تحضيري للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
lebanon 24
21/05/2025 13:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية ترأس اجتماعا تحضيريا للإنتخابات البلدية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
lebanon 24
21/05/2025 13:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: نعيد تموضع بعض مراكز الاقتراع لتسهيل الأمور على الناخبين
lebanon 24
21/05/2025 13:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية: نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت 19.46% وعدد الناخبين بلغ 833715
lebanon 24
21/05/2025 13:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2025-05-21
06:00 | 2025-05-21
05:50 | 2025-05-21
05:48 | 2025-05-21
05:42 | 2025-05-21
05:28 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24