للناخبين الجنوبيين... إليكم قرار تقسيم مراكز الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

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نشرت والبلديات، قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي الجنوبي والنبطيةوتمنت على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجه للتصويت، حرصاً سير العملية الإنتخابية، للمزيد من التفاصيل إضغط