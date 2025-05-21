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لبنان

رسامني يطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة الطرقات

Lebanon 24
21-05-2025 | 04:31
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أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة - الفياضية، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرق والجسور في لبنان، تحت شعار "نرمّم الطرق… نرمّم الثقة"، وقال: "لدينا ميزانيتان وهما 2024 و2025 وجمعنا بين الاثنتين لإعداد خطة شفافة وهو مشروع متكامل سنبدأه اليوم ونستمر به لسنوات ونتمنى من الوزراء المستقبليين الاستمرار به . نطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة الطرق والجسور وما ننجزه اليوم  مشروع وطني يربط لبنان ببعضه".
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أضاف: "نأمل أن تتم متابعة المشروع على مدى سنوات وميّزنا الأوتوسترادات عن باقي الطرق وأعطينا أمر مباشرة في أوّل أيّام استلامنا للوزارة".
تابع:"نطلب من البلديات والمحافظات مساعدتنا على تصنيف الطرق ووضعنا في دفتر الشروط كلّ أسس السلامة العامة وطريقة عملنا مختلفة عن السابق".
وقال:"لدينا 7 استشاريّين وسنستعين بالتكنولوجيا الهجينة لإضاءة طرق لبنان وهناك 175 مليون دولار مخصّصة للبنى التحتيّة المتضرّرة جراء العدوان الاسرائيلي".
أما بالنسبة إلى إضاءة الطرق فشرح أن "هناك نظام الـ hybrid وهو يعمل على الكهرباء والطاقة الشمسية في الوقت عينه".
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