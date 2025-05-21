سلام استقبل أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية

استقبل الدكتور في السرايا اليوم أعضاء لقدامى أساتذة برئاسة الدكتور الذي أوضح، ان البحث تناول اوضاع المتقاعدين وخصوصا اوضاعهم الصحية، وقد أبدى الرئيس سلام كل التعاون والإيجابية وكان كلامه واضحا وصريحا.

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