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لبنان

سلام استقبل أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:01
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا اليوم أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور بشارة حنا الذي أوضح، ان البحث تناول اوضاع المتقاعدين بشكل عام وخصوصا اوضاعهم الصحية، وقد أبدى الرئيس سلام كل التعاون والإيجابية وكان كلامه واضحا وصريحا.
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