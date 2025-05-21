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لبنان

محمود عباس في بيروت بزيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:19
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وصل الى بيروت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة ايام، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم شؤوناً مشتركة.
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