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لبنان

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتيّ الجنوب والنبطية

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:44
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أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية. وجاء فيه:
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المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٢٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ الساعة صفر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).

المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الأسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الجنوب والنبطية.

المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
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