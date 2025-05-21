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لبنان

جامعة بيروت العربية ستمنح الدكتوراه الفخرية للرئيس سلام

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:53
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أعلنت جامعة بيروت العربية في بيان، انها ستمنح "دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام دكتوراه فخرية في الحقوق في حفل تخرجها السنوي في الرابع من حزيران 2025 في حرمها في الدبية".
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وقد قرر مجلس أمناء الجامعة في السابع والعشرين من شباط الماضي منحه الدكتوراه الفخرية بناء على اقتراح رئيس الجامعة البروفيسور وائل نبيل عبد السلام وتوصية مجلس الجامعة تقديراً لنجاحاته السياسية والقضائية والدبلوماسية والأكاديمية.

وتجدر الإشارة أن الرئيس سلام هو خطيب الحفل للعام الجامعي 2024 -2025  الذي يشارك فيه مئات الخريجين والآلاف من ذويهم ".
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