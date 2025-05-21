جامعة بيروت العربية ستمنح الدكتوراه الفخرية للرئيس سلام

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أعلنت في بيان، انها ستمنح " دكتوراه فخرية في الحقوق في حفل تخرجها السنوي في الرابع من حزيران 2025 في حرمها في الدبية".وقد قرر مجلس أمناء الجامعة في السابع والعشرين من شباط الماضي منحه الدكتوراه الفخرية بناء على اقتراح وتوصية تقديراً لنجاحاته السياسية والقضائية والدبلوماسية والأكاديمية.وتجدر الإشارة أن الرئيس سلام هو خطيب الحفل للعام الجامعي 2024 -2025 الذي يشارك فيه مئات الخريجين والآلاف من ذويهم ".