Advertisement

لبنان

سلامة بحث مع بعثة جامعة الدول العربية في سبل التعاون الثقافي المشترك

Lebanon 24
21-05-2025 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1363831-638834402268876335.png
Doc-P-1363831-638834402268876335.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنيةالصنائع، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح، يرافقه المستشار الدكتور يوسف السبعاوي.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثقافية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آليات التعاون بين وزارة الثقافة وجامعة الدول العربية، وسبل تطوير العلاقات في المجالات الثقافية المختلفة.

وتم التطرق إلى أهمية تعزيز اللغة العربية في صفوف الأجيال الصاعدة، من خلال تسليط الضوء على غنى مفرداتها ونظام كتابتها الفريد، إضافة إلى خلفيتها الحضارية وتقاليدها الثقافية.

كما بحث الجانبان في إمكانية تنظيم فعالية ثقافية احتفاءً باللغة العربية، بالتعاون بين الوزارة وجامعة الدول العربية، على أن تُقام خلال الأشهر المقبلة تزامناً مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة.
مواضيع ذات صلة
الصدي بحث مع الصندوق العربي وسفيرة اليونان سبل التعاون
lebanon 24
21/05/2025 19:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة استقبل سفيرة النمسا: تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين
lebanon 24
21/05/2025 19:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لجامعة الدول العربية: لبنان يخوض تحديا تاريخيا يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
21/05/2025 19:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات
lebanon 24
21/05/2025 19:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-05-21
12:19 | 2025-05-21
12:16 | 2025-05-21
12:14 | 2025-05-21
12:10 | 2025-05-21
12:01 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24