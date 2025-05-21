سلامة بحث مع بعثة جامعة الدول العربية في سبل التعاون الثقافي المشترك

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استقبل في مكتبه في – ، رئيس بعثة السفير ، يرافقه المستشار الدكتور .وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الثقافية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آليات التعاون بين وجامعة ، وسبل تطوير العلاقات في المجالات الثقافية المختلفة.وتم التطرق إلى أهمية تعزيز في صفوف الأجيال الصاعدة، من خلال تسليط الضوء على غنى مفرداتها ونظام كتابتها ، إضافة إلى خلفيتها الحضارية وتقاليدها الثقافية.كما بحث الجانبان في إمكانية تنظيم فعالية ثقافية احتفاءً باللغة العربية، بالتعاون بين الوزارة وجامعة الدول العربية، على أن تُقام خلال الأشهر المقبلة تزامناً مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة.