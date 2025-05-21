قائد الجيش استقبل وفدًا كنديًا لبحث سبل التعاون الثنائي

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استقبل العماد في مكتبه في اليرزة، السفير في Muhammad Noor Rahman Sheikh مع وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما استقبل قائد قوات المهام الكندية في Col. Andrew Anderson يرافقه في لبنان Lt. Col Jawad Al-Khairy وقائد فريق المساعدة والتدريب في لبنان Major Scott Mills، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.