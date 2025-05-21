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لبنان

قائد الجيش استقبل وفدًا كنديًا لبحث سبل التعاون الثنائي

Lebanon 24
21-05-2025 | 10:26
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، السفير الهندي في لبنان Muhammad Noor Rahman Sheikh  مع وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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كما استقبل قائد قوات المهام الكندية في الشرق الأوسط Col. Andrew Anderson يرافقه الملحق العسكري في لبنان Lt. Col Jawad Al-Khairy وقائد فريق المساعدة والتدريب في لبنان Major Scott Mills، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.
 
كذلك استقبل رئيسة مهرجانات بعلبك نايلة دو فريج ومحافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر ومدير المهرجانات علي يزبك، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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