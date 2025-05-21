سلام ترأّس اجتماعًا وزاريًا... هذا ما بحثه بشأن العراق

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وتأتي هذه الزيارة بناء على تنسيق بين الرئيس سلام ونظيره لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، لا سيما الطاقة، وإصلاح وتفعيل أنبوب من العراق إلى ، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لتصنيع وتخزين البتركيماويات، ووصل خط أوبتيك من العراق إلى لبنان، ومنه إلى ، إضافة الى تفعيل عمل - ، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص بين البلدين.واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل ، وتم البحث في شؤون وزارية.