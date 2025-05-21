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لبنان

بالصور.. مسيرات تحمل علم روسيا في بيروت احتفالا بذكرى الانتصار

Lebanon 24
21-05-2025 | 11:41
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شهد لبنان سلسلة من الفعاليات الثقافية والرمزية بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، شارك فيها أبناء الجالية الروسية إلى جانب لبنانيين.
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وجابت موكب سيارات مزينة بالأعلام الروسية واللبنانية شوارع بيروت، في رسالة رمزية ضد الفاشية، تبعتها مسيرة "الفوج الخالد"، حيث حمل المشاركون صور أقاربهم الذين قاتلوا في الحرب.

الطرقات زُينت بـلوحات جدارية تضمنت صورًا تاريخية لجنود الجيش الأحمر واقتباسات بالعربية والروسية، في تجسيد بصري لذاكرة الانتصار.


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