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لبنان

بالصورة.. غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في عيترون

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:19
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، دراجة نارية في بلدة عيترون في جنوب لبنان.
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وعلى الأثر، توجهت فرق الإسعاف إلى المكان وسط معلومات عن سقوط جرحى.
 
 
 
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