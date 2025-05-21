توغل إسرائيليّ داخل لبنان.. هذا ما حصل عند الحدود

أقدمت قوَّة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على التوغل داخل الأراضي في - .

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وذكرت المعلومات أنَّ القوة أتت من موقع المرج القريب من الوادي.

إلى ذلك، أفيد عن قيام المدفعية باستهداف منطقة السدانة في جنوب .

يُشار إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت، مساء الأربعاء، دراجة نارية في بلدة الحدوديَّة، ما أسفر عن سقوط .