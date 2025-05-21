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لبنان

توغل إسرائيليّ داخل لبنان.. هذا ما حصل عند الحدود

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:52
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أقدمت قوَّة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على التوغل داخل الأراضي اللبنانية في وادي هونين - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أنَّ القوة أتت من موقع المرج الإسرائيلي القريب من الوادي.
 
إلى ذلك، أفيد عن قيام المدفعية الإسرائيلية باستهداف منطقة السدانة في جنوب لبنان.
 
يُشار إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت، مساء الأربعاء، دراجة نارية في بلدة عيترون الحدوديَّة، ما أسفر عن سقوط شهيد.
 
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