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لبنان

انحرفت سيارتها... حادث سير مروّع في هذه المنطقة وسقوط جريحة (صورة)

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:15
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سقطت جريحة بعدما انحرفت سيارتها من نوع "مرسيدس"، واصطدمت بحافة الأوتوستراد الإسمنتية عند مفرق كفرياسين.
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وعملت عناصر الصليب الأحمر على تقديم الإسعافات الأولية لها، وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة على المسلك الشرقي لأوتوستراد المعاملتين – طبرجا.
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