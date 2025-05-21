إلى أين وصلت نقاشات "قانون الانتخابات النيابية"؟

تلتئم اللجان النيابية المشتركة مجدداً، الخميس، لاستكمال حول النيابية.

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ونقلت قناة "الجديد" عن مصادر نيابية قولها إنَّ "الجلسة السابقة لم تشهد أي نقاش بالتفاصيل بل بقي في العموميات، لافتة إلى أن التوجه سيكون بتشكيل لجنة نيابية فرعية لدراسة اقتراحات القوانين، وسيتم العمل على دمج كل الاقتراحات من دون الخوض في تفاصيل كل اقتراح.







وقد تعذر تشكيل اللجنة في الجلسة السابقة بسبب رفض " "، ولفتت المصادر الى انه في حال استمرار اعتراض "القوات" على تشكيل لجنة فرعية فسيتم التصويت على ذلك.

وتقول مصادر "القوات" إن اعتراضها على تشكيل لجنة مبدئي، إذ إن أصول التشريع تقول بأن يتم البدء بالمناقشات حول اقتراحات القوانين قبل احالتها الى اللجنة.

وأكدت مصادر "القوات بأنَّ القانون الحالي تضمن إصلاحات عدة لم يتم تطبيقها، قبل الحديث عن التعديل توازياً".