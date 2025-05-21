Advertisement

لبنان

إلى أين وصلت نقاشات "قانون الانتخابات النيابية"؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1363973-638834559989816319.jpg
Doc-P-1363973-638834559989816319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلتئم اللجان النيابية المشتركة مجدداً، الخميس، لاستكمال النقاش حول قانون الانتخابات النيابية.
Advertisement
 
 
ونقلت قناة "الجديد" عن مصادر نيابية قولها إنَّ "الجلسة السابقة لم تشهد أي نقاش بالتفاصيل بل بقي في العموميات، لافتة إلى أن التوجه سيكون بتشكيل لجنة نيابية فرعية لدراسة اقتراحات القوانين، وسيتم العمل على دمج كل الاقتراحات من دون الخوض في تفاصيل كل اقتراح.



وقد تعذر تشكيل اللجنة في الجلسة السابقة بسبب رفض "القوات اللبنانية"، ولفتت المصادر الى انه في حال استمرار اعتراض "القوات" على تشكيل لجنة فرعية فسيتم التصويت على ذلك.
 
وتقول مصادر "القوات" إن اعتراضها على تشكيل لجنة مبدئي، إذ إن أصول التشريع تقول بأن يتم البدء بالمناقشات حول اقتراحات القوانين قبل احالتها الى اللجنة.
 
 
وأكدت مصادر "القوات بأنَّ القانون الحالي تضمن إصلاحات عدة لم يتم تطبيقها، قبل الحديث عن التعديل توازياً".
 
مواضيع ذات صلة
الانتخابات البلدية...أين أخطأ "التيار" وأين أصابت "القوات"؟
lebanon 24
22/05/2025 02:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: بري لم يُقفل الباب أمام النقاش في تعديل قانون الانتخابات البلدية
lebanon 24
22/05/2025 02:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" في الجولة الانتخابية الأولى: تماسُك واختبار تمهيدي للانتخابات النيابية
lebanon 24
22/05/2025 02:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت حصرا
lebanon 24
22/05/2025 02:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:40 | 2025-05-21
16:59 | 2025-05-21
16:31 | 2025-05-21
16:30 | 2025-05-21
16:17 | 2025-05-21
16:03 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24