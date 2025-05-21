Advertisement

لبنان

نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع تستنكر الاعتداء على الزميل علي حنقير

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1363974-638834561279905595.png
Doc-P-1363974-638834561279905595.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعربت "نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع" في لبنان، في بيان، اليوم، عن "استنكارها الشديد لما تعرّض له الزميل علي حنقير من اعتداء جسدي ولفظي من قبل عناصر من شرطة بلدية صيدا، أثناء قيامه بمهامه الإعلامية".
Advertisement

ودانت "هذا التصرف غير المقبول، الذي طال حرية العمل الإعلامي ومستلزماته"، مشددة على "ضرورة احترام دور الإعلاميين وعدم التعرض لهم خلال أدائهم لواجبهم المهني".

ودعت "وزير الداخلية والبلديات إلى متابعة هذا الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرتكبين، بما يضمن محاسبتهم وحماية الكادر الإعلامي من أي تجاوزات مستقبلية"، مؤكدة "دعمها الكامل للزميل حنقير"، ومحتفظة "بحقها في اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة".
مواضيع ذات صلة
مرقص استقبل وفدا من مجلس نقابة الإعلام المرئي والمسموع
lebanon 24
22/05/2025 02:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة استنكرت الاعتداء على مستشفى رياق
lebanon 24
22/05/2025 02:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة للعاملين بمجال الإعلام في تركيا: السلطات احتجزت عددا من الصحافيين على خلفية احتجاز رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو
lebanon 24
22/05/2025 02:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لإنصاف العمال
lebanon 24
22/05/2025 02:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:40 | 2025-05-21
16:59 | 2025-05-21
16:31 | 2025-05-21
16:30 | 2025-05-21
16:17 | 2025-05-21
16:03 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24