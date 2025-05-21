نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع تستنكر الاعتداء على الزميل علي حنقير

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ودانت "هذا التصرف غير المقبول، الذي طال حرية العمل الإعلامي ومستلزماته"، مشددة على "ضرورة احترام دور الإعلاميين وعدم التعرض لهم خلال أدائهم لواجبهم المهني".ودعت " والبلديات إلى متابعة هذا الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرتكبين، بما يضمن محاسبتهم وحماية الكادر الإعلامي من أي تجاوزات مستقبلية"، مؤكدة "دعمها الكامل للزميل حنقير"، ومحتفظة "بحقها في اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة".