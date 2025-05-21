Advertisement

لبنان

غدًا... لقاء بين سلام والرئيس الفلسطيني

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:29
A-
A+
Doc-P-1363976-638834562452965355.png
Doc-P-1363976-638834562452965355.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ظهر غد، في السرايا الحكومية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء ثنائي بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا
lebanon 24
22/05/2025 02:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء موسّع بين الرئيسين عون وعباس بمشاركة الوفدين الرسميَّين اللبناني والفلسطيني
lebanon 24
22/05/2025 02:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين عون وسلام.. هذا ما تم مناقشته
lebanon 24
22/05/2025 02:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في السرايا.. لقاء بين اورتاغوس وسلام
lebanon 24
22/05/2025 02:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:40 | 2025-05-21
16:59 | 2025-05-21
16:31 | 2025-05-21
16:30 | 2025-05-21
16:17 | 2025-05-21
16:03 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24