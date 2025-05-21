22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل نقول وداعًا للتغييريين؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-05-2025
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بشكل واضح جدًا أثبتت المعادلات العائلية والحزبية أنّ وضع
التغييريين
في
لبنان
الذين أنتجتهم ثورة 17 تشرين ما زال هشّا، إذ لا قدرة لهم بعد على التأثير على القرارات العائلية المتشبثة بالمعادلات السياسية التاريخية، ولعل ما حصل في
الانتخابات البلدية
خير دليل على ذلك، إذ نسفت صناديق الاقتراع وجود التغييريين في المناطق التي استطاعوا أن يحققوا فيها خروقات خلال الانتخابات النيابية.
Advertisement
"
لبنان24
" تواصل مع عدد من الماكينات
الانتخابية
، خاصة في المناطق التي شهدت سقوطا تاريخيت لأسماء سياسية في الانتخابات البلدية. وحسب الفرق التي شاركت في
إدارة الانتخابات
، فقد أبدوا صدمتهم من النتائج التي لم تكن متوقعة، على الاقل في المدن الكبيرة، إذ يعتبر هؤلاء أن ثقل تواجدهم يتجلى في المدن الضخمة، إحدى الماكينات، اعترفت لـ"لبنان24" بأن
العمل البلدي
كشف نقاط ضعف لم تكن واضحة في الانتخابات النيابية، أبرزها ضعف الامتداد الشعبي خارج المدن الكبرى، وعدم الجهوزية التنظيمية لخوض معارك محلية معقدة، تحتاج إلى خطاب خدماتي عملي لا إلى شعارات عامة.
لكن هذا ليس كل شيء. فبحسب المصادر نفسها، فإن التمويل المحدود، وانعدام الموارد اللوجستية، وانكفاء عدد من الناشطين البارزين عن المشاركة لأسباب شخصية أو بسبب الإحباط العام، كلها عوامل ساهمت في هذا التراجع. يُضاف إلى ذلك غياب قيادة موحّدة أو مرجعية سياسية جامعة تُنسّق الجهود وتُوحّد الخطاب، ما أدى إلى تفكك المبادرات وضعف حضورها على الأرض.
ومن الأسباب أيضًا، الضغوط الاجتماعية والمذهبية في بعض القرى، حيث يُعتبر الترشح خارج لوائح القوى التقليدية "تمرّدًا" يُكلف صاحبه أثمانًا عائلية ومهنية باهظة. هذا فضلًا عن أن بعض المجموعات التغييرية لم تنجح في تقديم شخصيات محلّية ذات صدقية تمثيلية في بيئتها، ما أضعف قدرتها على جذب الناخبين الذين يبحثون عن الوجوه القريبة منهم، لا عن شعارات مستوردة.
في هذا السياق، ترى المصادر أن عدم تمكن التغييريين من خرق العائلات أو اللوائح الحزبية لا يعني أبدًا انتهاء دورهم، لا بل ستكون محطة يسدون من خلالها الفجوات، علمًا أنّ هنّاك معارك طاحنة خاضتها أحزاب تقليدية داخل العائلة الواحدة بوجه قوى التغيير ومرشحيهم.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: نهاد الشامي.. وداعًا
Lebanon 24
بالفيديو: نهاد الشامي.. وداعًا
22/05/2025 02:12:40
22/05/2025 02:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجراحة الروبوتية تتقدم في لبنان.. وداعاً للجرّاحين؟
Lebanon 24
الجراحة الروبوتية تتقدم في لبنان.. وداعاً للجرّاحين؟
22/05/2025 02:12:40
22/05/2025 02:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس إبراهيم: وداعًا للبابا الذي حمل همّ المقهورين ودافع عن فلسطين
Lebanon 24
عباس إبراهيم: وداعًا للبابا الذي حمل همّ المقهورين ودافع عن فلسطين
22/05/2025 02:12:40
22/05/2025 02:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون وزوجته يشاركان في وداع البابا فرنسيس (صورة)
Lebanon 24
الرئيس عون وزوجته يشاركان في وداع البابا فرنسيس (صورة)
22/05/2025 02:12:40
22/05/2025 02:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترتيب تزكية
Lebanon 24
ترتيب تزكية
17:40 | 2025-05-21
21/05/2025 05:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر لائحة لبلديات فازت بـ"التزكية" في الجنوب.. من هي؟
Lebanon 24
آخر لائحة لبلديات فازت بـ"التزكية" في الجنوب.. من هي؟
16:59 | 2025-05-21
21/05/2025 04:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عن لبنان؟ إقرأوا ما قيلَ فيه
Lebanon 24
ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عن لبنان؟ إقرأوا ما قيلَ فيه
16:31 | 2025-05-21
21/05/2025 04:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. فنان أوروبي متّهم بارتكاب "جريمة إرهابية"
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. فنان أوروبي متّهم بارتكاب "جريمة إرهابية"
16:30 | 2025-05-21
21/05/2025 04:30:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن "إنترنت لبنان".. ما هو؟
Lebanon 24
خبرٌ سار عن "إنترنت لبنان".. ما هو؟
16:17 | 2025-05-21
21/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
Lebanon 24
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
09:48 | 2025-05-21
21/05/2025 09:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
11:19 | 2025-05-21
21/05/2025 11:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
14:17 | 2025-05-21
21/05/2025 02:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لسبب غريب.. "مُهند" التركي يرفض كل الأعمال المعروضة عليه وابنه أصبح نسخة عنه (فيديو)
Lebanon 24
لسبب غريب.. "مُهند" التركي يرفض كل الأعمال المعروضة عليه وابنه أصبح نسخة عنه (فيديو)
01:35 | 2025-05-21
21/05/2025 01:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 26 عاماً.. نجم شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 26 عاماً.. نجم شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صور)
03:45 | 2025-05-21
21/05/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
17:40 | 2025-05-21
ترتيب تزكية
16:59 | 2025-05-21
آخر لائحة لبلديات فازت بـ"التزكية" في الجنوب.. من هي؟
16:31 | 2025-05-21
ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عن لبنان؟ إقرأوا ما قيلَ فيه
16:30 | 2025-05-21
بسبب "حزب الله".. فنان أوروبي متّهم بارتكاب "جريمة إرهابية"
16:17 | 2025-05-21
خبرٌ سار عن "إنترنت لبنان".. ما هو؟
16:03 | 2025-05-21
أعداد بائعات الهوى يزداد.. وهؤلاء يشكون ويناشدون (فيديو)
فيديو
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
22/05/2025 02:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
22/05/2025 02:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
22/05/2025 02:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24