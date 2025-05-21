"تزكية" على الحدود!

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ عدد البلديات التي فازت بالتزكية وصل إلى 70 بلدية.

وذكرت القناة أنَّ التركيز انصبَّ على قرى الشريط الحدودي تحديداً، حيث يمكن القول إن نحو 90% من قرى الحافة الأمامية من الى فازت بالتزكية، فيما العمل جار على القرى الأخرى ومن ضمنها حولا التي تشهد منافسة .

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وقالت المصادر إنه يجري التواصل مع الفاعليات والعائلات هناك والقوى الحزبية لتجنب خوض الانتخابات.