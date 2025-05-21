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لبنان

"تزكية" على الحدود!

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:35
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ عدد البلديات التي فازت بالتزكية وصل إلى 70 بلدية.
 
وذكرت القناة أنَّ التركيز انصبَّ على قرى الشريط الحدودي تحديداً، حيث يمكن القول إن نحو 90% من قرى الحافة الأمامية من الناقورة الى الخيام فازت بالتزكية، فيما العمل جار على القرى الأخرى ومن ضمنها حولا التي تشهد منافسة حامية
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وقالت المصادر إنه يجري التواصل مع الفاعليات والعائلات هناك والقوى الحزبية لتجنب خوض الانتخابات.
 
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