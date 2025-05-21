الجميّل استقبل رئيس بلدية بولونيا والاعضاء

Advertisement

وهنّأ الجميل المجلس البلدي، متمنّياً له التوفيق في مهامه، ومشدّداً على أهمية أن "يشكّل رافعة إنمائية فعلية بما يلبّي تطلّعات أبناء بولونيا ويعالج هموم الناس اليومية".