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لبنان

الجميّل استقبل رئيس بلدية بولونيا والاعضاء

Lebanon 24
21-05-2025 | 14:01
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 استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، رئيس بلدية بولونيا يوسف غسطين وأعضاء المجلس البلدي.
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وهنّأ الجميل المجلس البلدي، متمنّياً له التوفيق في مهامه، ومشدّداً على أهمية أن "يشكّل العمل البلدي رافعة إنمائية فعلية بما يلبّي تطلّعات أبناء بولونيا ويعالج هموم الناس اليومية".
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