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لبنان

خبرٌ سار عن "إنترنت لبنان".. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2025 | 16:17
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جرى حديثٌ مؤخراً عن سعي لبنان لمد خط "فايبر أوبتيك" من العراق إلى لبنان ومنه إلى أوروبا، وذلك في خطوة جديدة ستحصلُ حُكماً عبر سوريا.. فماذا يعني هذا الأمر؟
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الخبير التقني سلوم الدحداح قال لـ"لبنان24" إن عملية استحداث خط "فايبر أوبتيك" سيساهم بتأمين مصدر إضافي للإنترنت في لبنان، وأضاف: "نحن لدينا كابل  بحري نأخذ منه الإنترنت، وهناك كابل آخر مخصص لما يُعرف بالـBackup".
 
وأوضح الدحداح أن هذا الخط الجديد المنوي تأسيسه يؤمن سعة إنترنت لكل لبنان، موضحاً أن المطلوب هو أن تتمدّد شبكة "الفايبر أوبتيك" في كل لبنان، وهذا أمرٌ ضروري لاسيما على الخط الساحل من أجل استيعاب السعات الجديدة من الإنترنت والإستفادة منها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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