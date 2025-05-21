خبرٌ سار عن "إنترنت لبنان".. ما هو؟

جرى حديثٌ مؤخراً عن سعي لمد خط " أوبتيك" من إلى لبنان ومنه إلى ، وذلك في خطوة جديدة ستحصلُ حُكماً عبر .. فماذا يعني هذا الأمر؟

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الخبير التقني قال لـ" " إن عملية استحداث خط "فايبر أوبتيك" سيساهم بتأمين مصدر إضافي للإنترنت في لبنان، وأضاف: "نحن لدينا كابل بحري نأخذ منه الإنترنت، وهناك كابل آخر مخصص لما يُعرف بالـBackup".

وأوضح الدحداح أن هذا الخط الجديد المنوي تأسيسه يؤمن سعة لكل لبنان، موضحاً أن المطلوب هو أن تتمدّد شبكة "الفايبر أوبتيك" في كل لبنان، وهذا أمرٌ ضروري لاسيما على الخط الساحل من أجل استيعاب السعات الجديدة من الإنترنت والإستفادة منها.