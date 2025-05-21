بسبب "حزب الله".. فنان أوروبي متّهم بارتكاب "جريمة إرهابية"

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وجهت الشرطة ، الأربعاء، اتهامًا بالإرهاب إلى أحد أعضاء فرقة الهيب هوب "Kneecap" بعد قيامه بالتلويح بعلم خلال عرض موسيقي في أواخر العام الماضي.وقالت شرطة العاصمة إن المتهم، ليام أوغ أوهانايد (27 عامًا)، المعروف باسمه الفني "مو شارا"، رُفعت ضده تهمة دعم منظمة محظورة بموجب ، على خلفية الواقعة التي جرت في منتدى كينتيش يوم 21 تشرين الثاني 2024.ومن المقرر أن يمثل أوهانايد أمام المحكمة في 18 حزيران المقبل، في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول حفل آخر أقيم في تشرين الثاني 2023.الفرقة، التي تُعد من أبرز المساهمين في إحياء الثقافة الأيرلندية الناطقة باللغة الغيلية في بلفاست، أثارت جدلاً واسعًا بعد تداول مقاطع فيديو يظهر فيها أعضاؤها وهم يهتفون لحماس وحزب الله، ويدعون إلى قتل مشرعين، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.في المقابل، نفت الفرقة دعمها لأي جماعة محظورة، واتهمت ما وصفته بـ"شخصيات المؤسسة" بإخراج تصريحاتها من سياقها بهدف إثارة "هستيريا أخلاقية مصطنعة".وتعرضت الفرقة لسلسلة من الضغوط، أدت إلى إلغاء عدد من حفلاتها، فيما طالب بعض النواب بمنعها من الظهور في مهرجان غلاستونبري المرتقب. (AP)