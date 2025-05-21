تعيينات "تلفزيون لبنان": ارتفاع وتير ة الاعتراض

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من جهة ثانية، تداعى عدد من المرشحين لمنصب لـ "تلفزيون لبنان" الذين تقدموا بترشيحاتهم عبر منصة "أومسار"، وتداولوا في المعلومات التي أصبحت محسومة لجهة اختيار تقدمت مرشحتان فقط من بين 70 عبر هذه المنصة، وأصدروا بيانا سألوا فيه وزيري الإعلام والتنمية الإدارية فادي مكي، على أي أساس تم اختيار مرشحتين فقط وما هي المعايير، علمًا بأن الآلية تقتضي رفع ثلاثة أسماء من بين المرشحين إلى مجلس الوزراء لاختيار واحد منهم، فكيف يصلح انتقاء مرشحتين للاختبار.واشار البيان الى ان تذرع بالتعب والخوف من نية رئيس الحكومة سلام البدء بتطبيق المداورة في مراكز الفئة الأولى، وحرص معاليه على التمسك بالحفاظ على هذا الموقع لطائفة ، هو تذرع مرفوض ونفته بشدة مصادر .وتحدى البيان وزيري الإعلام والتنمية الإدارية مجتمعين أن يميطا اللثام عن السير الذاتية المقدمة لمرشحي منصب مدير عام لتلفزيون لبنان، ويضعا هذه السير أمام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ولم نقل أمام الرأي العام، حتى تسقط مزاعمهما...