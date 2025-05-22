عملية سرقة فيلا في لبنان تفضح شبكة يقودها مراهقون

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أضاف البلاغ:" بالتاريخ ذاته، تمكّنت قوة من فصيلة أميون بمؤازرة دورية من شعبة المعلومات من توقيف الأخير في محلة قلحات، وجرى ضبط مسروقات الفيلا المذكورة".تابع :" من خلال التوسّع بالتحقيق معهما بحضور مندوب الأحداث، اعترفا بتنفيذ عدة عمليات سرقة منازل، ودراجات آلية، بالاشتراك مع آخرين".ختم البلاغ:" بنتيجة المتابعة، تم توقيف /5/ أشخاص لتورّطهم في هذه ، وسُلِّمَت المضبوطات إلى أصحابها، وأودع الموقوفون المختص بناءً على إشارته".