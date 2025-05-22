شحادة قي افتتاح "مركز عبيه المجتمعي": سيمنح الأجيال المعرفة لمواكبة عالم التكنولوجيا

Advertisement

افتتح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور "مركز عبيه المجتمعي" الذي يعنى بالتدريب على مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.شحادة : "يشرّفني اليوم، بصفتي وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ، أن أكون بينكم في مركز عبيه المجتمعي، هذا الصّرح الذي يجسّد مساحة أملٍ حقيقيّةٍ. مركز سيسهم في تدريب الأجيال الصاعدة، ويمنحها الأدوات والمعرفة لمواكبة عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ، فيعيد الحياة إلى هذه المنطقة في الجبل التي لطالما كانت عنوانًا للعلم والانتماء".تابع: "لوجودي هنا بعدٌ رمزيٌّ أيضًا، بصفتي وزيرًا للمهجرين. فهذه الأرض عانتْ كثيرًا ويلات الحرب والتهجير، لكنها عرفتْ أيضًا طعم المصالحة والعودة. نفتخر بأنّ وزارة المهجّرين كانت شريكة في مسار لمّ الشمل، وعودة أبناء البلدة ليعيشوا مجددًا بألفةٍ ومحبّةٍ، كما كان الحال في الماضي".وقال: "أمّا بالنسبة إليّ شخصيًّا، لعبيه مكانة خاصة في وجداني وتاريخي العائلي. في هذه البلدة، أسّستْ أول مدرسةٍ على يد الإرساليين الإنجيليين، وكانت من أولى المدارس في المنطقة. ومن أوائل تلاميذها كان جدّ والدي، الأستاذ جبر ضوميط، الذي تابع تعليمه ليصبح لاحقًا أستاذًا الأميركيّة في . ولولا تلك المدرسة، ولولا ذاك التعليم، لما أصبح أول أستاذٍ جامعيٍّ غير أميركي في تلك المؤسّسة العريقة".ختم: "من هنا، أشعر أنني لا أشارك فقط في افتتاح مركز تكنولوجي، بل أسهم في مواصلة رسالةٍ بدأت منذ أكثر من قرن: رسالة ، والعودة، والانتماء، وبناء . فلنعملْ معًا على أن يكون هذا المركز منارةً تخرّج أجيالًا واعية ،متمكّنة، ومؤمنة بقدرتها على التغيير الإيجابي".